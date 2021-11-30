Врач Тяжельников рассказал, как "не убиться" в гололёд

В непогоду, а особенно когда на дорогах гололедица, необходимо отказаться от тонких курток и алкоголя, заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам врача, дамам лучше сменить обувь на высоких каблуках на сапоги с плоской подошвой. А модные лёгкие шубы и курточки — на более объёмную одежду.

"Предпочитайте обувь на плоской рифлёной подошве или с низкими широкими каблуками. Если она всё равно скользит, можно наклеить на неё полоски лейкопластыря или наждачной бумаги. Передвижение по скользкой поверхности требует особой походки. Нужно ходить, не отрывая пяток, как на лыжах", — пояснил Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, врач советует соблюдать ещё несколько правил:

вытаскивать руки из карманов (чтобы успеть схватиться за что-то),

передвигаться медленно, даже если опаздываете,

ходить по "посыпанному" противогололёдным реагентом,

носить объёмные пуховики и варежки,

не выходить на улицу нетрезвым.

По словам Тяжельникова, падение с высоты собственного роста может кончиться простым переломом или ушибом, а может иметь и более серьёзные последствия. К примеру, при "неудачном кульбите" можно повредить шейные позвонки или получить сотрясение.

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