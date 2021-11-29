Вирусолог Альтштейн: не верьте словам Шукшиной о коронавирусе

Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал граждан РФ не верить заявлениям актрисы Марии Шукшиной о пандемии коронавируса.

По словам учёного НИЦ имени Гамалеи, к словам Шукшиной и других деятелей культуры нельзя относиться серьёзно, потому что у них нет медицинского образования.

В беседе с NEWS.ru Альтштейн призвал людей не верить тем, кто не имеет отношения к медицине, даже если они повторяют слова профессионалов. Врачам можно доверять, но выборочно. Слова медиков необходимо соотносить с заявлениями профильных специалистов в сфере эпидемиологии, считает вирусолог.

Он отметил, что артисты пользуются популярностью и умеют красиво говорить, однако далеко не всё, что звучит из их уст, нужно принимать на веру. Так, Альтштейн выразил уверенность в том, что Шукшина совсем не разбирается в теме.

Ранее антипрививочники, в том числе и Шукшина, откликнулись на призыв врачей и посетили московскую Филатовскую больницу. Им показалось, что страдания пациентов были наигранны, а их речь — заранее отрепетированной. Антиваксеры предположили, что роли увиденных ими больных на самом деле исполняли актёры.

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