Передали в прокуратуру: свердловчане собрали подписи против QR-кодов

Жители Свердловской области против QR-кодов. Как сообщает ЕАН, сегодня, 29 ноября, они передали в Московскую прокуратуру более 10 тысяч подписей противников этой меры от коронавируса.

Видео с общественницей, которая рассказывает об этом можно посмотреть на youtube-канале уральцев.

Сегодня в Общественной палате Свердловской области прошли слушания на тему QR-кодов.

Ранее в Екатеринбурге прошёл согласованный с властями пикет против этой системы в общественном транспорте. Всё прошло спокойно.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти изучат опыт Татарстана. Эта республика первой в России ввела коды для проезда в общественном транспорте. Это вызвало волну возмущений и даже драки. После этого требования смягчили.

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