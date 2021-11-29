Жители Свердловской области против QR-кодов. Как сообщает ЕАН, сегодня, 29 ноября, они передали в Московскую прокуратуру более 10 тысяч подписей противников этой меры от коронавируса.
Видео с общественницей, которая рассказывает об этом можно посмотреть на youtube-канале уральцев.
Сегодня в Общественной палате Свердловской области прошли слушания на тему QR-кодов.
Ранее в Екатеринбурге прошёл согласованный с властями пикет против этой системы в общественном транспорте. Всё прошло спокойно.
Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти изучат опыт Татарстана. Эта республика первой в России ввела коды для проезда в общественном транспорте. Это вызвало волну возмущений и даже драки. После этого требования смягчили.
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