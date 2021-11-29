Астролог предрёк россиянам "умеренно благоприятный" 2022 год

Руководитель Центра научной астрологии при Культурном центре Вооружённых сил России доктор медицинских наук Сергей Безбородный рассказал, что ждёт россиян в 2022 году. По его словам, год Юпитера будет умеренно благоприятен.

Как пишет "Свободная пресса", астролог отметил, что предстоящий год будет благоприятен для развития культурных, научных и духовных проектов, но не очень — для предпринимательства.

"Что же касается обстановки в предпринимательстве, то здесь будет наблюдаться дальнейшее укрупнение действующих субъектов. То есть, мелкий бизнес продолжит тенденцию на закрытие", — сказал Безбородный.

Также он предрёк, что продолжится развитие цифровых технологий и экосистем. Больше всего, по его словам, в 2022 году будет везти людям водных знаков зодиака — Стрельцам, Ракам и Рыбам.

"Неплохо будут себя чувствовать и Скорпионы, поскольку преимущества у знаков стихии Воды. Да и для знаков стихии Огня — Стрельцов, Овнов и Львов — год будет позитивным", — сказал доктор.

Меньше будет везти знакам Земли и Воздуха, отметил астролог.

"Особенно это коснётся Козерогов, для которых 2022-й будет сложным периодом, Дев и Близнецов. Впрочем, не надо заранее переживать, ведь всем известно, что мысли материальны. А потому здесь главное, как говорится, "предупреждён — значит вооружён", — сказал Безбородный.

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