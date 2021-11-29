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Астролог предрёк россиянам "умеренно благоприятный" 2022 год

Общество

Руководитель Центра научной астрологии при Культурном центре Вооружённых сил России доктор медицинских наук Сергей Безбородный рассказал, что ждёт россиян в 2022 году. По его словам, год Юпитера будет умеренно благоприятен.

Астролог предрёк россиянам "умеренно благоприятный" 2022 год

Как пишет "Свободная пресса", астролог отметил, что предстоящий год будет благоприятен для развития культурных, научных и духовных проектов, но не очень — для предпринимательства.

"Что же касается обстановки в предпринимательстве, то здесь будет наблюдаться дальнейшее укрупнение действующих субъектов. То есть, мелкий бизнес продолжит тенденцию на закрытие", — сказал Безбородный.

Также он предрёк, что продолжится развитие цифровых технологий и экосистем. Больше всего, по его словам, в 2022 году будет везти людям водных знаков зодиака — Стрельцам, Ракам и Рыбам.

"Неплохо будут себя чувствовать и Скорпионы, поскольку преимущества у знаков стихии Воды. Да и для знаков стихии Огня — Стрельцов, Овнов и Львов — год будет позитивным", — сказал доктор.

Меньше будет везти знакам Земли и Воздуха, отметил астролог.

"Особенно это коснётся Козерогов, для которых 2022-й будет сложным периодом, Дев и Близнецов. Впрочем, не надо заранее переживать, ведь всем известно, что мысли материальны. А потому здесь главное, как говорится, "предупреждён — значит вооружён", — сказал Безбородный.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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