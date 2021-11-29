Новый закон: россияне не получат "советские" сбережения до 2025 года

Владимир Путин подписал закон о том, что выплата компенсации в полном объёме вкладчикам Сбербанка времён СССР приостанавливается до 2025 года. Речь идёт о тех, кто сделал вклады до 20 июня 1991 года.

Как сообщает ТАСС, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот закон продлевают каждый год, начиная с 2003 года.

Документ был принят в 1995 году. Государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР.

Сбережения возвращают с использованием долгового рубля. Его цена определяется исходя из изменения соотношения контрольной и базовой стоимости необходимого социального набора.

В 2022 году в России на эти цели заложено почти 50 триллионов рублей, в 2023 - 52 триллиона, в 2024 году — 54.

Закон "тормозит" то, что правительство ещё не разработало до конца весь порядок применения долгового рубля и перевод вкладов, а также порядок обслуживания. Также в правительстве отмечают, что в бюджете не хватает средств.

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