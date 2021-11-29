Медики привезли пациентку с COVID-19 к зданию областной администрации

Медики Владимирской области пошли на отчаянный шаг, чтобы спасти пациентку с тяжёлой формой коронавируса, и теперь им грозит увольнение.

Как сообщает Telegram-канал Baza, бригада Скорой помощи из Владимирской области доставила пациентку с COVID-19 к зданию администрации, так как в больницах отказались принимать тяжело больную женщину.

Началось всё с того, что врачи "неотложки" забрали пациентку с низкой сатурацией (показатель уровня насыщения кислородом крови). Врачи попытались определить женщину в одну из больниц, однако везде получали отказ.

Тогда было приято решение везти больную прямиком к зданию администрации. Ситуация была критическая, так как женщина задыхалась, а запас кислорода в автомобиле Скорой помощи заканчивался. После этого отчаянного шага место для пациентки нашлось, а вот у медиков возникли проблемы.

Результатом дерзкой самодеятельности стало то, что медиков наказали и лишили премии.

"Делом занялась прокуратура и, конечно, сразу нашла виновных. Ими оказались медики из той самой бригады — за приезд к администрации два фельдшера, водитель и диспетчер получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат. И это ещё не конец — медиков, которые пытались выполнить свою работу и спасти пациентку, могут уволить с работы", — пишет ТГ-канал.

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