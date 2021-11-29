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В Хабаровском крае возможен локдаун из-за несоблюдения антиковидных ограничений

Общество

Сегодня Хабаровский край занимает первое место в ДФО по приросту суточной заболеваемости. Коечный фонд загружен более чем на 90% и возможности разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом нет.

В Хабаровском крае возможен локдаун из-за несоблюдения антиковидных ограничений

О возможном введении масштабных коронавирусных ограничений в Хабаровском крае заявил в своём Telegram-канале зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. По его словам, с июля этого года заболеваемость COVID-19 в крае ни разу не замедлила рост, а за последние месяцы её показатели увеличились вдвое, несмотря на введённые ограничения.

"Принятые ограничительные меры значимого результата не принесли в виду их халатного исполнения: ночные клубы продолжают работать, несмотря на запрет, в торговых центрах QR-коды просят показать далеко не каждого покупателя. Только за прошедшую неделю выявлено свыше 200 нарушений. Между тем в том числе от бизнеса зависит сегодня, как будет дальше развиваться эпидемиологическая ситуация", — отметил Евгений Никонов и потребовал от бизнеса более ответственного отношения к ограничительным мерам.

По данным краевого минздрава, 1520 пациентов сейчас находятся на ежедневной кислородной поддержке, 82 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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