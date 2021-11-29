Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область заняли первые строчки рейтинга лидеров социально-экономического развития в России. Список составил Фонд развития гражданского общества.
Для составления рейтинга использовали данные Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства РФ за первую половину 2021 года.
Всего в списке 33 субъекта. Во второй десятке оказались Калининградская, Сахалинская, Иркутская области, Татарстан, Калужская, Белгородская, Московская и Тульская области, Карелия, Пермский край и Оренбургская область, Самарская область.
В 2020 году лидировали Москва, Тюменская, Ленинградская области, ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.
При составлении рейтинга учитывается среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины и другие показатели.
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