Москва, ЯНАО и Тюменская область — лучшие "сэровские" регионы России

Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область заняли первые строчки рейтинга лидеров социально-экономического развития в России. Список составил Фонд развития гражданского общества.

Для составления рейтинга использовали данные Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства РФ за первую половину 2021 года.

На четвертом месте списка находится Ханты-Мансийский автономный округ. Далее идут Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинская, Якутия, Курская область, Приморский край.

Всего в списке 33 субъекта. Во второй десятке оказались Калининградская, Сахалинская, Иркутская области, Татарстан, Калужская, Белгородская, Московская и Тульская области, Карелия, Пермский край и Оренбургская область, Самарская область.

В 2020 году лидировали Москва, Тюменская, Ленинградская области, ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.

При составлении рейтинга учитывается среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины и другие показатели.

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