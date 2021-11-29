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Депутат Выборный: педофилов нужно принудительно лечить химической кастрацией

Общество

В Госдуму в 2022 году внесут закон о принудительном лечении педофилов.

Депутат Выборный: педофилов нужно принудительно лечить химической кастрацией

Об этом "Известиям" рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Депутат заявил о внесении в Госдуму доработанного законопроекта о химической кастрации педофилов.

Поводом стала история педофила-рецидивиста которого на днях задержали в столице РФ.

"Не нужно путать хирургическую и химическую кастрацию. Последнее — всего лишь медикаментозное лечение, понижающее сексуальное влечение. В случае с педофилами оно должно быть принудительным и приниматься по решению судьи", — сказал Выборный.

Ранее инициативу раскритиковали общественники.

В Госдуме уже рассматривают проект об ужесточении наказания для педофилов. Им может грозить пожизненный срок. Также может быть расширен круг лиц, за преступления против которых можно понести ответственность. Об этом рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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