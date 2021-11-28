Психиатр Костюк рассказал о "дечипизации" после прививки от COVID-19

Как заявил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева Георгий Костюк, всё больше набирает обороты так называемая "дечипизация". Люди верят, что им вместе с компонентом вводят "датчики" и нашлись те, кто предлагает их извлечь.

Как отметил психиатр, "предприимчивые" бизнесмены заявили, что разработали прибор, который удалит якобы вживлённый в организм человека чип вместе с вакциной от коронавируса. Естественно, не бесплатно.

"Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы. Дальше — это уже дело техники. Кто знает, что такое 5G? А вдруг это что-то такое, что действительно способно [заразить коронавирусом]?, — пояснил психиатр в беседе с РБК.

Кроме этого, врач отметил, что "дечипизатор" одноразовый и, более того, никто ничего "разрезать", чтобы вытащить якобы устройство, не будет. Мошенники заявили, что достаточно приложить прибор к месту укола и он сразу же нейтрализует его действие.

По словам Костюка, людей смущает скорость создания вакцин от коронавируса, но "поклонники" конспирологических идей не берут во внимание наработки учёных с самого начала пандемии. Как отметил психиатр, нужно больше проводить просветительских работ среди населения и рассказывать о компонентах.

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