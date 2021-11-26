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Арестован экс-начальник тюремной больницы в Саратове, где пытали заключенных

Общество

Волжский районный суд Саратова арестовал экс-начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН Павла Гаценко до 25 января.

Арестован экс-начальник тюремной больницы в Саратове, где пытали заключенных

"Рассмотрено ходатайство в отношении Гаценко, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 25 января 2022 года включительно", - сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что Гаценко обвиняют по части 3 статьи 33 – пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ "Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в сети появились видео с кадрами о том, как издеваются над заключёнными. Их передал проекту Gulagu.net бывший системный администратор тюремной больницы.

Речь идёт о видеозаписях, сделанных в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областях. Самый большой резонанс в сетях вызвали видео с пытками в областной туберкулёзной больнице №1 саратовского УФСИН. Там осуждённых привязывали руками и ногами к кровати и издевались над ними.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Наталия Красовская
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