В Центре политических технологий назвали количество бедных россиян

Ведущий специалист Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, сколько бедных людей живёт в России.

По данным эксперта, 13% трудоспособных россиян проживают за чертой бедности. В прошлом году этот показатель составлял 12,1%, добавил Масленников. Также он подчеркнул, что за последние 10 лет власти нашей страны смогли уменьшить количество людей с низкими доходами, однако останавливаться на достигнутом нельзя.

"У нас конечно 10 лет назад было и под 18%, мы снизились в этом плане, это большое достижение, но чтобы добраться к половине от этих 13% к 2030 году нам предстоит еще многое сделать", — заключил эксперт в беседе с журналистами Радио 1.

Как заявили в Федеральной службе государственной статистики, в первом полугодии 2021 года специалисты зафиксировали 19,1 миллионов граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Уровень бедности составил 13,1%. В первой половине прошлого года зарегистрировали 19,4 миллионов бедных россиян.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главным врагом страны низкие доходы миллионов граждан.

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