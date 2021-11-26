Экономист поддержал идею о новом показателе оценки бедности в стране

Абсолютно разумно, что в России планируют ввести дополнительный показатель для оценки уровня бедности, отметил Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Этот вопрос как раз рассматривают в Министерстве труда и социальной защиты.

Эксперт в беседе с RT обратил внимание, что при нынешней инфляции, у которой уже наблюдаются галопирующие признаки, новый метод особенно актуален.

"Принимается решение, чтобы, учитывая эту инфляцию, брать за основу базовый год и следующие года, чтобы сравнивать прожиточный минимум в сопоставимых ценах", — пояснил он.

Остапкович добавил, что по такому принципу уже ведутся расчёты во всём мире.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин заявил, что новый закон не даст возможности точнее определить уровень бедности в стране, более того, он уверен, что показатель будет занижен.

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