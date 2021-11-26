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Делягин: новый закон "уменьшит" количество бедных в России

Общество

Министерство труда рассмотрит законопроект о системе расчёта границы бедности в России. Чиновники считают, что документ поможет точнее отслеживать количество бедных.

Делягин: новый закон "уменьшит" количество бедных в России

По-другому считает зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.

Он сказал Общественной службе новостей, что документ наоборот занизит этот уровень.

"Грубо говоря, жемчуг подешевел, а картошка подорожала. И поскольку жемчуг подешевел примерно на столько же, на сколько подорожала картошка, то, соответственно, бедных стало меньше", — сказал Делягин.

Новый показатель границы бедности будет учитывать инфляцию. Прожиточный минимум нужно будет умножить на индекс потребительских цен. А социальные выплаты и пособия будут назначаться с учетом прожиточного минимума.

"Сейчас считается по тем товарам, которые реально потребляют бедные. Цены выросли на эти товары, люди стали жить хуже, вырос уровень бедности. Минтруд предлагает, что учет будет вестись по всем товарам: вот норковые шубы подешевели, значит, товарищи бедные, вы стали жить лучше, что вы выпендриваетесь!" — сказал Делягин.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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