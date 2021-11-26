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На шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло как минимум два взрыва

Звёзды выражают соболезнования семьям погибших горняков

Общество

Максим Галкин и Александр Мясников прокомментировали трагедию в Кемеровской области, где погибли 46 горняков и шесть спасателей.

Звёзды выражают соболезнования семьям погибших горняков

Максим Галкин поделился своим мнением по поводу смерти горняков в шахте Листвяжная.

"Страшная трагедия на Кузбассе. Столько семей в один миг стали несчастными. В очередной раз задаюсь вопросом, стоит ли добыча угля таким способом всех этих жизней?" — задаётся вопросом супруг Аллы Пугачёвой в своём Instagram-аккаунте.

Шоумен недоумевает, почему в наше время невозможно обезопасить труд шахтёров или снизить риски до минимума.

"Самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших! Душой с вами!" — написал артист.

По поводу трагедии высказался также теледоктор Александр Мясников.

"Трагедия на шахте в Кемеровской области. Вечная память погибшим. Сил их семьям. Столетиями шахтёр, спускаясь в шахту, не знает: выйдет ли он оттуда живым или нет. Опасный и тяжелый труд", — пишет медик в своём Telegram-канале.

Мясников отмечает, что в Советское время шахтёры не зря были элитой рабочего класса.

"Вечная память погибшим и бесконечное уважение тем, кто сегодня на шахтах переодевается, что бы спуститься вниз!" — написал врач.

46 горняков и шесть спасателей, которые отправились к ним на помощь, погибли в аварийной шахте. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Вероятной причиной трагедии называют взрыв метана.

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Считавшийся погибшим на «Листвяжной» шахтер найден живым. Взрыв на шахте Кузбасса: последние новости
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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