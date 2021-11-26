Аэрофлот планирует ввести QR-коды

Чтобы проверять QR-коды у всех пассажиров, в "Аэрофлоте" активно разрабатывают программное обеспечение и запускают технологические процессы. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор перевозчика Михаил Полубояринов.

"Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. В данный момент идёт доработка программного обеспечения, чтобы процедура была максимально удобной для пассажиров", — заявил Полубояринов.

С 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Как следует из документа, это — железнодорожный и авиатранспорт для междугородных и международных перевозок. Пассажиры должны будут предъявить либо QR-код о сделанной прививке, либо медицинский отвод от вакцинации или подтверждение перенесённой коронавирусной инфекции. Замглавы Минтранса Кирилл Богданов 16 ноября сообщил, что проверка QR-кодов для авиаперелётов будет внедрена в стране не позднее февраля 2022 года.

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