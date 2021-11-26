Губернатор Подмосковья связал снижение уровня преступности с видеонаблюдением

Руководитель Московской области Андрей Воробьёв заявил, что увеличение числа видеокамер в регионе помогло снизить уровень преступности на территории, где установили соответствующую систему.

Как подчеркнул глава области, Подмосковье — лидер по безопасности среди регионов нашей страны. Однако после переписи населения выяснилось, что местных жителей больше, чем было раньше, поэтому власти решили улучшить ситуацию с безопасностью. Для этого применили современные технологии в области видеонаблюдения, отметил губернатор.

"Прежде чем инвестировать в неё (систему видеонаблюдения. — Прим. ред.) миллиарды рублей, мы посмотрели на эффективность. Сегодня все самые сложные места, в том числе дворы, мы ставим под видеонаблюдение", — сказал Воробьёв в интервью Телеканалу "360".

Ранее в Московской области кассир-контролёр Светлана Тишкина отыскала исчезнувшего 12-летнего мальчика с особенностями развития. Он любил наблюдать за поездами. Чтобы найти ребёнка, работница просмотрела суточную запись с камер наблюдения. Оказалось, что он находился на Курском вокзале. За добрый поступок Тишкина получила награду.

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