В Челябинске ликвидировали источник радиации с помощью специализированной организации.
Как сообщает ТАСС, трубу под тротуаром, которая раньше была частью нефтепровода, демонтировали.
"Специализированной организацией "Радиоизотопные приборы" проведены работы по изъятию остатка трубы, являвшегося источником повышенного излучения", — сообщили в пресс-службе мэрии.
Превышение допустимой нормы обнаружил 22 ноября житель города — инженер-физик Андрей Ожаровский.
По данным челябинских журналистов, радиационный фон был превышен более чем в 100 раз.
Отрезок трубы упакуют в специальный контейнер и утилизируют. Проверкой произошедшего займётся прокуратура.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.