Источник радиации в Челябинске ликвидировали

В Челябинске ликвидировали источник радиации с помощью специализированной организации.

Как сообщает ТАСС, трубу под тротуаром, которая раньше была частью нефтепровода, демонтировали.

"Специализированной организацией "Радиоизотопные приборы" проведены работы по изъятию остатка трубы, являвшегося источником повышенного излучения", — сообщили в пресс-службе мэрии.

Превышение допустимой нормы обнаружил 22 ноября житель города — инженер-физик Андрей Ожаровский.

По данным челябинских журналистов, радиационный фон был превышен более чем в 100 раз.

Отрезок трубы упакуют в специальный контейнер и утилизируют. Проверкой произошедшего займётся прокуратура.

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