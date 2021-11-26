Снос здания аэровокзала в Екатеринбурге проверит Следственный комитет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации со сносом аэровокзала Уктус в Екатеринбурге. Как сообщает Следственный комитет РФ, здание, которое защищали общественники, снесли рано утром 26 ноября.

Сооружение было единственным в России объектом такого назначения, построенным до Второй мировой войны.

Весной 2021 года рядом начали строить новый автовокзал — торговый центр "Золотой". По проекту, для этого нужно было снести старое здание.

Тендер на демонтаж здания аэровокзала разместили на сайте госзакупок 5 ноября. 10-го числа закупку остановили по требованию федеральной антимонопольной службы.

Общественники уральской столицы подали заявление в Уральское управление госохраны объектов культурного наследия.

После сноса здания будут проверять всех должностных лиц, принявших такое решение. Дело будет на особом контроле СК РФ.

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