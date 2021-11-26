Пассажирка "Аэрофлота" начала рожать в полёте: помогли бортпроводники

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот" следовал рейсом Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан), однако пилотам пришлось экстренно готовиться к посадке в Нижнем Новгороде. Пассажирка начала рожать.

По сообщению источника в экстренных службах региона, принять ребёнка пришлось персоналу судна.

"Командир воздушного судна сообщил о родах на борту, было принято решение следовать в Нижний Новгород. Ребёнок родился, роды приняли бортпроводники. Посадка также прошла благополучно", — цитирует ТАСС источник.

О самочувствии роженицы и малыша пока не сообщают.

Ранее СМИ рассказали о стремительно начавшихся родах в салоне такси в Самаре. Когда у пассажирки начались схватки, машина встала "намертво" в пробке. Появиться на свет ребёнку помог водитель авто. В знак благодарности новоиспечённая мама предложила мужчине стать крёстным отцом и назвала сына в его честь.

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