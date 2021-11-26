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Студентам СПбГУ пригрозили отчислением за взгляд "мимо" монитора

Общество

Студентам Санкт-Петербургского городского университета грозят отчислением за отвод глаз от экрана во время экзамена. Несколько человек заметила система слежения "Экзамус", которая контролирует все жесты и даже взгляд.

Студентам СПбГУ пригрозили отчислением за взгляд "мимо" монитора

Как сообщили в студенческом комитете, теперь ребятам может грозить отчисление за нарушение "честности" экзаменов. Учащиеся СПбГУ попросили руководство университета пересмотреть видеозаписи, чтобы доказать, что они не виноваты.

"Студенты жаловались на выставление отрицательного статуса, несмотря на то, что не использовали шпаргалок, мобильных устройств и помощи посторонних. При этом реакция сотрудников СПбГУ была достаточно странной — им отказывали в пересмотре видеозаписи, ссылаясь на то, что она проверена т. н. профессиональными прокторами", — цитирует сообщение комитета РЕН ТВ.

Система расценивает любое отклонение от монитора, поворот головы и использование сторонних программ как списывание. Однако то, что учащиеся отвели глаза, в комитете считают "чересчур", как и то, что теперь ребята могут лишиться места в университете.

Как отметил источник, университет пока никак не прокомментировал ситуацию.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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