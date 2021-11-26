В Госдуме предложили добавлять по миллиону за каждого ребёнка в налоговый вычет

С инициативой увеличить сумму налогового вычета за покупку жилья выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. По его словам, необходимо добавить к основной сумме выплат ещё по миллиону рублей за каждого ребёнка в семье.

Законодатель отметил, что действующая сумма, по которой можно вернуть затраты на покупку жилья, не превышает два миллиона рублей, из которых можно вернуть 13% НДФЛ. Сухарев подчеркнул, что при данных выплатах никак не учитывается количество детей.

"Прошу Вас поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера имущественного вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая размер имущественного вычета на 1 млн рублей за каждого ребёнка в составе семьи", — цитирует письмо-обращение депутата на имя вице-премьера Татьяны Голиковой RT.

Ранее Pravda.Ru публиковала предложение детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец. Она заявила, что забирать жильё, купленное на материнский капитал, за долги необходимо на законодательном уровне. По словам Волынец, это должно касаться только "ипотечных" квартир.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.