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Фонд "Общественное мнение": четверть россиян не пользуется интернетом

Общество

Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что 23 процента россиян не пользуются интернетом.

Как пишет "Интерфакс", в основном не пользуются Сетью россияне в возрасте старше 60 лет (60%).

Не заходят во Всемирную паутину:

  • 36 процентов граждан, которые имеют среднее специальное образование;
  • 9 процентов — с высшим.

По данным фонда, не знают, что такое интернет, менее 1% россиян.

Опрос проводился с 12 по 14 ноября 2021 года среди полутора тысяч человек. Ответили на вопросы жители более ста населённых пунктов.

Ранее Pravda.Ru писала, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что нуждающимся российским пенсионерам необходимо "раздать" гаджеты. По мнению политолога, сами пожилые люди не могут себе позволить покупку планшета и оплату интернет-связи.

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Интернет возьмут за три буквы
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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