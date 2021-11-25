Губернатор Петербурга Беглов назвал причины переноса ввода QR-кодов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти решили отложить ввод QR-кодов для посещения заведений общепита и торговых центров из-за улучшения эпидемиологической ситуации и желания дать горожанам возможность сделать новогодние покупки.

В четверг, 25 ноября власти Санкт-Петербурге перенесли с 1 декабря на 27 декабря введение QR-кодов для доступа в рестораны и торговые центры.

В городе с 1 ноября был введён вход по QR-кодам на массовые мероприятия численностью более 40 человек, а с 15 ноября — в спортивно-оздоровительные заведения, культурные учреждения и ЗАГС. Данные требования не затрагивают магазины, продающие товары первой необходимости.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что благодаря периоду нерабочих дней удалось нормализовать эпидемиологическую обстановку в Санкт-Петербурге. Количество заражённых стабилизировалось на уровне 45 тысяч. Каждый день медучреждения госпитализируют 550 инфицированных пациентов. В городе развернуто 9488 коек для людей, заражённых COVID-19.

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