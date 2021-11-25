Симоньян высказалась о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала новость о том, что депутат КПРФ Валерий Рашкин стал досягаем для правосудия. Представителя коммунистической партии обвиняют в убийстве лося.

Маргарита Симоньян ранее упрекала Валерия Рашкина в том, что он поддерживал "изменника Родины, настоящего ЦРУшного лакея Навального".

Журналистка предлагала депутату создать свою Партию лося и "там чем угодно заниматься".

Теперь телеведущая сообщила, что Рашкин, на самом деле, и есть лось.

"Рашкина лишили неприкосновенности. Он теперь просто лось. Ч. Т. Д.", — написала Маргарита в своём Telegram-канале.

Подписчики Симоньян активно комментировали данную новость.

"Всё-таки, какой долгий путь прошла российская государственная дума за 30 лет, от невозможности стать депутатом без обмана, до вылета из депутатов за обман"; "Рашкин с английского переводится как опрометчивый, вот ничего страшного и не произошло"; "А что депутаты Единой России лосей и кабанов не стреляют незаконно?", — выражали своё мнение интернет-пользователи.

Ранее стало известно, что Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также на привлечение его к административной и уголовной ответственности.

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