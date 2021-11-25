Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала новость о том, что депутат КПРФ Валерий Рашкин стал досягаем для правосудия. Представителя коммунистической партии обвиняют в убийстве лося.
Маргарита Симоньян ранее упрекала Валерия Рашкина в том, что он поддерживал "изменника Родины, настоящего ЦРУшного лакея Навального".
Журналистка предлагала депутату создать свою Партию лося и "там чем угодно заниматься".
Теперь телеведущая сообщила, что Рашкин, на самом деле, и есть лось.
"Рашкина лишили неприкосновенности. Он теперь просто лось. Ч. Т. Д.", — написала Маргарита в своём Telegram-канале.
Подписчики Симоньян активно комментировали данную новость.
"Всё-таки, какой долгий путь прошла российская государственная дума за 30 лет, от невозможности стать депутатом без обмана, до вылета из депутатов за обман";
"Рашкин с английского переводится как опрометчивый, вот ничего страшного и не произошло";
"А что депутаты Единой России лосей и кабанов не стреляют незаконно?", — выражали своё мнение интернет-пользователи.
Ранее стало известно, что Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также на привлечение его к административной и уголовной ответственности.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Актёра Кучеру записали в антиваксеры и пригласили его на экскурсию по "красным зонам" больниц. Артист объяснил, что выступает только против принудительной вакцинации.