Вирусолог: признание иностранных вакцин не повлияет на коллективный иммунитет

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил идею выдавать QR-коды россиянам, которые привились иностранной вакциной. Он отметил, что на коллективный иммунитет в России это не повлияет.

Вирусолог заявил в разговоре с Москвой 24, что если такое решение будет принято, ему будут рады проживающие за рубежом и временами приезжающие на родину. Однако он добавил, что количество человек, которые воспользуются иностранной вакциной, будет несоизмеримо мало по сравнению с гражданами, привившимися отечественными препаратами. Поэтому на коллективном иммунитете в РФ это никак не отразится.

Волчков сделал акцент на том, что признавать следует только те вакцины, которые реально эффективны.

"Если взять за критерий эффективность 70%, большинство вакцин этот порог бы сейчас не прошли", — подчеркнул он.

Ранее депутаты Госдумы предложили выдавать QR-коды россиянам, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет.

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