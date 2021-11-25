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Российское гражданство получат около 700 тысяч человек по итогам 2021 года

Общество

Заместитель начальника ГУ по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов сообщил в Совете Федерации, что по итогам 2021 года около 700 тысяч человек оформят гражданство России.

Российское гражданство получат около 700 тысяч человек по итогам 2021 года

По его словам, в последнее время существенно выросли темпы выдачи документов, подтверждающих наличие гражданства РФ.

Он напомнил, что в прошлом году более 650 тысяч человек стали россиянами. Таким образом, страна обновила исторический рекорд 90-х годов, когда гражданство смогли получить почти 470 тысяч жителей, передаёт РИА Новости.

"По нашим прогнозам, в этом году мы превысим показатели прошлого года. Цифра будет в районе 700 тысяч человек", — заявил Адзинов.

Как отмечает представитель МВД, чаще всего за российским гражданством обращаются люди, которые живут на юго-востоке Украины. Они составляют порядка 50% от всех получателей услуги по выдаче паспорта РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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