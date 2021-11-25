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Погибшему 20 лет назад прокурору ХМАО присвоили звание почётного гражданина

Общество

Застреленному 20 лет назад прокурору Юрию Бедерину присвоили звание "Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа-Югры". Как сообщает Накануне.ru, за такое решение 25 ноября проголосовали депутаты окружного парламента.

Погибшему 20 лет назад прокурору ХМАО присвоили звание почётного гражданина

"Юрий Александрович за время службы внёс значительный вклад в становление прокуратуры округа, подбора и воспитания прокурорско-следственных кадров, в укрепление законности и правопорядка на территории региона", — сказано в приказе.

Также сообщается, что он неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора СССР и Генерального прокурора Российской Федерации.

Бедерин погиб при исполнении служебных обязанностей 25 июля 2000 года. В него выстрелили три раза, когда он возвращался домой.

Исполнителей нашли сразу, а заказчика — только спустя 20 лет.

По версии следствия, в 1993 году Юрий Чекин, работающий в Министерстве финансов, украл более 15 миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело. Чекин из мести решил убить прокурора. За ним числятся также другие преступления.

Чекин долго скрывался в съемной квартире. Он нигде не "светился", не ходил в магазины, а также в официальные учреждения и у него даже не было российского паспорта. За информацию о местонахождении подозреваемого обещали один миллион рублей.

"На сегодняшний день он документирован паспортом гражданина СССР, паспорт гражданина РФ не получал. Жизнедеятельность обвиняемого обеспечивала одна из родственниц, действиям которой будет дана правовая оценка", — сообщили в Следственном комитете.

Сейчас идёт следствие, которое находится на особом контроле прокуратуры.

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