Роскосмос: сближение фрагмента американской ракеты с МКС прошло без инцидентов

Сближение американской ракеты Falcon 9 с Международной космической станцией прошло без инцидентов. Она пролетела мимо МКС в 5 километрах. Об этом рассказали в Роскосмосе.

"По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошёл мимо МКС на расстоянии свыше 5 км", — отмечается в заявлении.

24 ноября Falcon 9 стартовала в Калифорнии (США) с космическим зондом. Он должен врезаться в астероид Диморф. Таким образом проводится испытание защиты Земли от столкновений с космическими объектами.

Сейчас на борту Международной космической станции работает 66-ая экспедиция. В неё входят космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, а также экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что два японских туриста отправятся в космос. Их допустили к предполётной подготовке на Байконуре. Такое решение приняла межведомственная комиссия. Там утвердят два экипажа: один основной и дублирующий.

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