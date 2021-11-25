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Модель из Крыма не допустили до финала конкурса красоты на Филиппинах

Общество

Жительница Крыма Юлия Павликова пожаловалась, что ее исключили из списка финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля". Модель уверена, что произошло это из-за крымской прописки.

Модель из Крыма не допустили до финала конкурса красоты на Филиппинах

Павликова объяснила в своём Instagram, что в рейтинге участниц она стабильно занимала лидирующие позиции. Девушка входила в десятку финалисток при том, что всего участниц было 89 человек.

Уроженка Крыма обнаружила, что организаторы конкурса вычеркнули её из списка двадцатки финалисток, не объяснив причины такого решения.

Модель уверена, что виной всему её крымская прописка.

"Я стала жертвой политических игр", — сетует Павликова, которая собиралась представлять на конкурсе Болгарию, так как её отец родом оттуда.

Девушка объяснила, что организаторы просили её скрывать тот факт, что она родилась и выросла в Крыму.

"Мне изначально организаторы дали понять, что если представлять Крым, шансы на победу крайне низки", — пояснила модель.

Павликова возмущена такой дискриминацией.

"Недопустимо политизировать конкурс, который, тем более, главным образом призван пропагандировать защиту окружающей среды", — негодует девушка.

Конкурс красоты "Мисс Земля" каждый год проводится на Филиппинах под эгидой ООН. В 2021 году из-за пандемии коронавируса он прошёл онлайн. Корона международного конкурса в итоге досталась представительнице Центральной Америки.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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