Дмитрий Давыдов, автор 20 идей по развитию России, предложил изменить Уголовный Кодекс, сделать его " более гуманным".
По словам общественника, это позволит "разгрузить" переполненные сейчас колонии и тюрьмы, а также даст потерпевшим шанс получить компенсацию причинённого им вреда.
И первое, что следует сделать, это перевести часть статей на отбывание наказания без изоляции
"В местах лишения свободы невозможно никого перевоспитать. Наоборот, "на выходе" получаются рецидивисты, которые — с большой долей вероятности — снова совершат преступление. К тому же и для части потерпевших неважно: посадили их обидчика или нет. Они хотят, чтобы он погасил ущерб и вернул им деньги.
Значит, надо вводить крупные денежные штрафы за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и против собственности (так называемые беловоротничковые преступления)", — уверен Давыдов.
Если идеи будут поддержаны государством, закон будет предусматривать двукратный штраф от причинённого ущерба. А если преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или в особо крупном размере, штраф будет трёхкратный.
К слову, нечто подобное практикуется в стране с самым низким уровнем преступности в мире — Сингапуре.
Автор идеи настаивает: выгода от "наказания без изоляции" налицо:
У идеи Давыдова есть и ещё один, не столь очевидный, плюс:
"Всё это улучшит инвестиционный климат в России и поможет восторжествовать справедливости", — резюмирует автор 20 идей переустройства России.
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