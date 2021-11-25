"Наказание без тюрьмы": в России предложили переписать Уголовный Кодекс

Дмитрий Давыдов, автор 20 идей по развитию России, предложил изменить Уголовный Кодекс, сделать его " более гуманным".

По словам общественника, это позволит "разгрузить" переполненные сейчас колонии и тюрьмы, а также даст потерпевшим шанс получить компенсацию причинённого им вреда.

И первое, что следует сделать, это перевести часть статей на отбывание наказания без изоляции

"В местах лишения свободы невозможно никого перевоспитать. Наоборот, "на выходе" получаются рецидивисты, которые — с большой долей вероятности — снова совершат преступление. К тому же и для части потерпевших неважно: посадили их обидчика или нет. Они хотят, чтобы он погасил ущерб и вернул им деньги. Значит, надо вводить крупные денежные штрафы за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и против собственности (так называемые беловоротничковые преступления)", — уверен Давыдов.

Если идеи будут поддержаны государством, закон будет предусматривать двукратный штраф от причинённого ущерба. А если преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или в особо крупном размере, штраф будет трёхкратный.

К слову, нечто подобное практикуется в стране с самым низким уровнем преступности в мире — Сингапуре.

Автор идеи настаивает: выгода от "наказания без изоляции" налицо:

размер штрафов ощутимо "ударит по карману" виновного лица;

государство получит пополнение бюджета, плюс ему не придётся "тратиться" на содержание арестанта;

потерпевший — компенсацию материального и морального вреда.

У идеи Давыдова есть и ещё один, не столь очевидный, плюс:

человек, решившийся на преступление, будет потом всеми силами — на всякий, как говорится, пожарный случай — приумножать и сохранять полученный незаконным способом капитал, чтобы было чем штраф заплатить.

"Всё это улучшит инвестиционный климат в России и поможет восторжествовать справедливости", — резюмирует автор 20 идей переустройства России.

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