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Ростех: пожарная спецэскадрилья появится в 2023 году

Общество

Специальная эскадрилья для тушения лесных пожаров появится уже в 2023 году, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов. Всего в неё войдут 22 единицы техники: вертолёты и самолёты.

Ростех: пожарная спецэскадрилья появится в 2023 году

Как отметили в ведомстве, по поручению Владимира Путина, первые суда эскадрилья получит через два года. Сначала поставят Ка-32А11М и Ми-26Т. Годом позже с конвейера сойдут самолёты-амфибии Бе-200.

"Планируется построить для эскадрильи 10 самолётов с началом поставок в 2024 году", — пояснил Кладов в беседе с РБК.

Всего в спецэскадрилью планируют включить:

  • 10 самолётов Бе-200ЧС,
  • 10 вертолётов Ка-32А11М,
  • два вертолёта Ми-26Т.

Как подчеркнул Кладов, эскадрилья будет находиться на текущем балансе "Ростеха", а сформируют её за счёт средств Фонда национального благосостояния.

Сам директор "Ростеха" озвучивать затраты на проект не стал, однако, по сообщению источника издания, он обойдётся стране в 50-55 миллионов долларов. Это включая тренировочный комплекс для лётчиков.

Как ранее сообщали в корпорации, вся техника сконструирована специально под поставленную задачу. А, к примеру, аналогов Бе-200 и вовсе в мире нет.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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