Путин одобрил предложение о продлении срока действия сертификата после COVID-19

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею вице-премьера Татьяны Голиковой о том, чтобы увеличить срок действия сертификата для тех граждан, которые уже перенесли COVID-19.

Голикова предложила продлить действие сертификата с 6 месяцев до 1 года.

"Сейчас это полгода, мы это решение принимали в июне, когда у нас был предыдущий эпидемический подъём", — такое объяснение дала Голикова в ходе совещания с участием президента и членов правительства.

По словам Голиковой, это предложение найдёт отражение в методических рекомендациях минздрава. Также изменения будут внесены в Единый портал Госуслуг, в сертификаты переболевших граждан.

Президент, в свою очередь, напомнил о добровольности вакцинации. По его поручению будут проанализирована продолжительность жизни в регионах с высоким и низким уровнями вакцинации населения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.