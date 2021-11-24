Не стоит превращать работу с антиваксерами в "атаку на ведьм" - Песков

Пресс-секретарь президента России призвал не преследовать тех, кто не ставил прививки от коронавируса. Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Песков сказал, что не стоит превращать это в "атаку на ведьм".

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что нужно с такими людьми работать спокойно.

"Здесь, конечно, нужен очень такой трезвый, сбалансированный подход", — сказал Песков.

Его слова прозвучали после того, как Росздравнадзор поручил подразделениям направлять в следственные органы и прокуратуру данные людей, которые рассказывают ложную информацию о прививках от коронавируса.

Известно, что с начала ноября в России в правоохранительные органы передали 37 материалов с информацией о тех людях, которые агитируют против прививок.

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