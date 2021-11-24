Познер одобрил письмо врачей противникам прививки от COVID-19

Журналист Владимир Познер положительно оценил письмо российских врачей, которые позвали противников вакцинации против коронавируса посмотреть на обстановку в "красных зонах" госпиталей.

Познер назвал поступок медиков правильным, поскольку необходимо указывать на опасность и безответственность позиции антипрививочников. Также важно демонстрировать последствия такого мнения, подчеркнул журналист. Он заявил, что опасения прививаться от COVID-19 — лженаучные, люди подобных взглядов ведут себя эгоистично и глупо.

"Я вообще поражаюсь либеральности наших властей. В других странах куда как более жёстко, можно сказать, заставляют людей вакцинироваться исходя из того, что в конце концов тратятся бюджетные деньги на лечение", — добавил Познер в беседе с ТАСС.

Ранее врачи из 11 российских больниц написали письмо антипривовочникам. Среди них оказались руководитель КПРФ Геннадий Зюганов и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Также адресатами стали:

вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой;

композитор Юрий Лоза;

актриса Мария Шукшина;

другие популярные в нашей стране люди.

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", — заявили врачи.

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