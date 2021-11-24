Модный дом Dior извинился перед Китаем за скандальный снимок на выставке

Модный дом Dior публично извинился за скандальную фотографию на выставке в Шанхае. Портрет азиатской женщины с сумкой вызвал шквал возмущений в Китае.

По мнению жителей КНР, снимок в негативном свете выставлял китайских моделей. Они заострили внимание на том, что у женщины на фотографии слишком маленькие прищуренные глаза, мрачное веснушчатое лицо, иссиня-чёрные тени и жирные волосы.

Также им не понравилась одежда времён династии Цин на модели.

"Dior с уважением относится к чувствам китайского народа, строго соблюдает китайское законодательство и сотрудничает с соответствующими департаментами в целях проверки и одобрения всех выставляемых работ. Если бы допущен промах, мы готовы исправить ошибку", — сообщается в официальном аккаунте Dior в соцсети Weibo.

Кроме того, в пресс-службе бренда проинформировали, что скандальное фото уже сняли с выставки и удалили с официальных сервисов в сети.

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