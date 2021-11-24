Депутат "Единой России" предложил расстреливать купивших сертификат о прививке

Депутат Рязанской областной думы от "Единой России" Владимир Сидоров предложил расстреливать тех, кто покупает и продаёт сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Как сообщает MK.RU, такое заявление он сделал на заседании парламента.

"Я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать", — заявил Сидоров.

После этого депутат объяснил своё резкое высказывание смертью его супруги от коронавируса.

"Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену. Я имел в виду, что нужны самые жёсткие наказания для тех, кто покупает и продает сертификаты о вакцинации", — сказал Рязанов.

Депутаты Рязанской облдумы ранее поддержали законопроект о введении QR-кодов по всей России.

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