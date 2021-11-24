Пьяных водителей в России будут штрафовать на 100 тысяч рублей - Давыдов

В России предложили ввести штраф за вождение в нетрезвом виде в 100 тысяч рублей. С такой инициативой выступил активист Дмитрий Давыдов. Он предлагает перенять опыт зарубежных стран.

Как пишет MK.RU, с начала 2021 года в стране произошло более 96 тысяч аварий с пострадавшими. Из них более 10 тысяч - по вине нетрезвых водителей. Это каждое девятое ДТП в стране: более 11% от общего числа.

Погибли 2 305 человек. Были ранены более 14 тысяч.

Каждый пятый водитель, которого заподозрили в употреблении спиртного за рулём, отказался от медосвидетельствования.

Давыдов приводит в пример опыт других стран. В Японии за вождение в нетрезвом виде штрафуют на 1 миллион йен - это примерно 630 000 рублей. Кроме того, за это можно получить до 5 лет тюрьмы. Когда ввели такие меры, смертность в авариях снизилась вдвое.

В Великобритании за пьяное вождение грозит арест на полгода и лишение прав на год. За отказ от медосвидетельствования – арест на 6 месяцев. Если в ДТП есть погибший, то водителю грозит срок в 14 лет.

В Канаде если кто-то в аварии погиб – можно попасть в тюрьму на пожизненный срок.

В Сингапуре за такое наказывают не только тюрьмой и штрафом, там такому водителю достанутся удары палкой по мягкому месту.

В Китае суд может приговорить к смертной казни.

В России сейчас за повторную езду в нетрезвом виде увеличили тюремный срок с двух до трех лет. За первый раз пьяного водителя ждет штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управлять машиной на 1,5 года.

Также предлагается ввести ответственность пассажира машины, который едет вместе с пьяным водителем за рулем.

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