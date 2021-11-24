Авраам Руссо назвал Иосифа Пригожина безумцем и посоветовал покаяться

Громкий скандал между продюсером Иосифом Пригожиным и его экс-подопечным Авраамом Руссо скоро "перетечёт" в суд.

Поводом для иска стал рассказ артиста о том, что Пригожин напрямую связан с нападением на него в 2006 году. Откровения прозвучали в эфире программы "Секрет на миллион".

Напомним, Авраам Руссо уехал из России после покушения и живёт в США. сейчас он приехал для участия в съёмках проекта "Суперстар! Возвращение".

"Узнав об этом, Пригожин пришёл в ярость и теперь собирается судиться не только с Руссо, но и с руководством программы", — сообщил "Собеседник", опубликовавший интервью с Авраамом Руссо.

Певец заявил, что, по его мнению, "этот человек (Иосиф Пригожин) потерял разум".

"Он судится со всеми направо и налево. Будто бы боксёр, приглашает всех на ринг. Ужас, что он творит! Мне стыдно, что я когда-то стоял с ним рядом. Сейчас я могу только посоветовать ему повернуться в сторону Бога и покаяться. Может быть тогда он перестанет ненавидеть всех вокруг".