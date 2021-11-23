В Нижегородской области пенсионеров обязали вакцинироваться

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора Нижегородской области рассказали, что в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для людей старше 60 лет.

Согласно новому приказу, медицинские организации должны обеспечить проведение профилактических прививок против COVID-19 лицам 60 лет и старше. При этом первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину надо поставить до 17 декабря этого года, а второй компонент (если он имеется) — до 7 января 2022 года.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.

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