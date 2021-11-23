Бортпроводники могут применить против авиадебоширов физическую силу

В Союзе бортпроводников сказали, что ситуация в России с авиадебоширами патовая.

Об этом пишет NEWS.ru.

Они имеют право применить против них физическую силу даже с привлечением других пассажиров. Об этом говорится в Воздушном кодексе.

Как рассказала член Шереметьевского союза Илона Борисова, если пассажир начал вести себя неадекватно во время полёта, нет никакого прописанного регламента. Есть только прописанные правила про "психологическое воздействие".

"Такие действия продиктованы Воздушным кодексом, когда командир воздушного судна может попросить окружающих пассажиров оказать содействие", — сказала Борисова.

Но стюардессы должны нормализовать ситуацию в самолёте любом случае.

Она отметила, что перед посадкой на борт редко можно определить неадекватное поведение пассажира.

О трагедии на борту самолёта совершавшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Самару стало известно сегодня, 23 ноября. Тело мужчины нашли в туалете. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

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