Причина неуспеваемости детей в школе – хронический стресс – врачи

Российские дети стали хуже учиться. Специалисты связывают снижение успеваемости школьников с хроническим стрессом.

Как рассказал Общественной службе новостей врач-психиатр Александр Федорович, россияне уже почти два года находятся в стрессе из-за пандемии. По его словам, из-за этого, у людей обостряются психические расстройств: неврозы и депрессии. Это — нервы родителей - также сказываются на детях.

"Среда способна повлиять на успеваемость школьников", — сказал Федорович.

Врачи говорят, что стресс может повлиять на физическое состояние. Из-за постоянного напряжения мышц шеи нарушается кровообращение. В итоге возникает кислородное голодание мозга и школьник не способен усваивать информацию.

Как рассказала нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская, сказываются и родовые травмы.

"При подобном диагнозе питание мозга недостаточно, ребенок плохо схватывает материал в школе. Портится поведение", — сказала Вознесенская.

Психолог Александра Метальникова советует для борьбы с такими состояниями, медитировать, побольше гулять с детьми и лежать на валике.

"Можно попробовать простое упражнение: всей семьёй лежать на валике после рабочего дня. Прекрасно снимает спазмы шеи, восстанавливает кровообращение. А еще гуляйте по вечерам", - посоветовала Метальникова.

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