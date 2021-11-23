Кехман нашёл во МХАТе тайную комнату с мощами и иконами

Новый директор МХАТа им. Горького с удивлением обнаружил в стенах театра молельную комнату. Бывший худрук прославленного театра Эдуард Бояков, как оказалось, был очень религиозен.

Владимир Кехман пришёл руководить знаменитым МХАТом в октябре 2021 года. Новый директор не перестаёт удивляться находкам, которые скрыты в стенах театра.

Кехман рассказал, что нашёл в помещениях учреждения культуры комнату, напоминающую домовую церковь.

"Когда я вошёл в театр и увидел у персонажа Эдуарда (Боякова. — Прим. ред) в кабинете рабочем горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать", — цитирует слова директора МХАТа "Москва 24".

На этом сюрпризы для руководителя театра не закончились. Он заявил, что нашёл в помещении. где ранее находились водители, молельную.

Он рассказал, что от Боякова приходили люди, которые просили отдать некоторые личные иконы.

"Я сказал, конечно-конечно, мы все отдадим тогда, когда разберемся, как это в принципе попало в театр. И что делалось в этой комнате с этими иконами, с этими мощами. Странная история", — отметил Кехман.

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