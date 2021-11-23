Будут ли продлены новогодние каникулы из-за коронавируса, рассказали в Кремле

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России немного стабилизируется. Но пока её рано говорить, будет ли необходимо продлить новогодние каникулы или вводить дополнительные ограничительные меры. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы забегаете вперёд на новогодние каникулы, ещё до новогодних каникул много времени", — отметил Песков в беседе с журналистами, которые интересовались, есть ли на повестке дня у руководства страны планы по ужесточению ограничений из-за ситуации с COVID-19, или даже идея продлить новогодние каникулы по этой причине.

Песков отметил, что при анализе статистики по коронавирусу за последние дни есть "динамика в сторону понижения". Также пресс-секретарь в очередной раз напомнил о важности вакцинации как меры борьбы с вирусом, напомнив, что все государства делают всё возможное, чтобы стимулировать своих граждан сделать прививку.

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