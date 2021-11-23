Мигранты впервые в жизни увидели снег на белорусско-польской границе

Беженцы, которые находятся в логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе, впервые в жизни увидели снегопад.

Так, уроженцы Ирака начали пробовать снежинки на вкус, снимать их на свои телефоны, чтобы впоследствии показать друзьям и родственникам.

Дети из группы мигрантов устроили игру в снежки. Некоторые беженцы пытаются сделать снежных ангелов, сообщает РИА Новости.

Зампредседателя Гродненского областного исполкома Виктор Пранюк отмечает, что на улице существенно похолодало. Ночью температура воздуха опускается до минус 18-20 градусов. Поэтому было решено усиленно отапливать центр "Брузги", в котором живут порядка 1,8 тысячи беженцев, а также передать им тёплые вещи. Это позволит не допустить распространения сезонных заболеваний.

Ранее у одного мигранта врачи выявили коронавирусную инфекцию. По информации Минздрава Белоруссии, сейчас это единственный случай COVID-19 среди беженцев.

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