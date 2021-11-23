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"Одноклассники" запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса

Общество » Соцсети » Одноклассники

"Одноклассники" запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса. До 20 декабря социальная сеть будет удваивать бюджет на продвижение через рекламный кабинет, который работает на основе технологий myTarget.

"Одноклассники" запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса

Предприниматели смогут увеличить охват и количество клиентов в период пандемии коронавируса. При пополнении баланса от 1 тыс. рублей "Одноклассники" удвоят платёж бонусами. Чтобы их получить, нужно активировать промокод BONUS2021. Максимальная сумма бонусов на одного пользователя составляет 15 тысяч рублей.

  • Деньги можно потратить на рекламу группы, сайта, товаров и услуг. Для привлечения внимания клиентов к публикации необходимо указать параметры целевой аудитории и нажать на кнопку "Продвинуть".

Кроме того, в "Одноклассниках" можно создавать специальные рекламные посты с "каруселью" товаров и ссылок.

Социальная сеть с самого начала пандемии поддерживает бизнесменов. Прошлой весной "Одноклассники" уже запускали систему удвоения платежей. Затем разработчики обновили рекламные форматы Canvas и Lead Ads, сделав их доступными для всех пользователей.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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