"Одноклассники" запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса

"Одноклассники" запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса. До 20 декабря социальная сеть будет удваивать бюджет на продвижение через рекламный кабинет, который работает на основе технологий myTarget.

Предприниматели смогут увеличить охват и количество клиентов в период пандемии коронавируса. При пополнении баланса от 1 тыс. рублей "Одноклассники" удвоят платёж бонусами. Чтобы их получить, нужно активировать промокод BONUS2021. Максимальная сумма бонусов на одного пользователя составляет 15 тысяч рублей.

Деньги можно потратить на рекламу группы, сайта, товаров и услуг. Для привлечения внимания клиентов к публикации необходимо указать параметры целевой аудитории и нажать на кнопку "Продвинуть".

Кроме того, в "Одноклассниках" можно создавать специальные рекламные посты с "каруселью" товаров и ссылок.

Социальная сеть с самого начала пандемии поддерживает бизнесменов. Прошлой весной "Одноклассники" уже запускали систему удвоения платежей. Затем разработчики обновили рекламные форматы Canvas и Lead Ads, сделав их доступными для всех пользователей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.