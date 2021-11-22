Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса завершится, когда у 70-75% россиян будет необходимое количество антител.
Для достижения такого результата микробиолог призвал увеличить темпы вакцинации.
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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.