Юрист назвала незаконной высадку людей без QR-кода из транспорта в Казани

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар оценила для Pravda.Ru действия проверяющих предприятия "Метроэлектротранс", которые высадили из общественного транспорта в Казани более 500 пассажиров без QR-кодов.

"С точки зрения закона и постановления Конституционного суда, которое было принято относительно QR-кодов, недопуск людей в какие-то общественные заведения признан законным в целях обеспечения безопасности народа, населения нашей страны. Но, с точки зрения действий региона, я считаю, что это не совсем корректно", — заявила Айвар.

Адвокат назвала действия кондукторов в Казани незаконными.

"Я считаю, что это, конечно, незаконно и это даже не то, что незаконно, это не организованно с точки зрения правильного подхода, с точки зрения людей переболевших, с точки зрения людей с медотводами, с точки зрения людей, которые сделали прививку, но еще не имеют QR-кода", — сказала собеседница издания.

Айвар считает, что власти неправильно организовали процесс обеспечения безопасности на транспорте.

"Сейчас мы обогащаем бизнес такси, цены на которые взлетели. Сейчас мы создаем проблемы людям, которые не могут попасть на работу. А если у него там конфликтная ситуация, то работодатель этим воспользуется и уволит его с удовольствием с этой работы? Поэтому это неправильная организация процесса", — отметила она.

В Татарстане с 22 ноября запретили проезд в общественном транспорте без QR-кодов с этого понедельника. Регион стал первым в России, который ввёл подобные ограничения.

В понедельник утром проверяющие "Метроэлектротранса" высадили из автобусов и поездов метро более 500 казанцев без QR-кодов, что вызвало конфликты между кондукторами и пассажирами.

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