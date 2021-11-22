EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог прокомментировал сообщения СМИ о планах России вторгнуться на Украину
В Литве ищут способы подать иск на Лукашенко в суд ООН из-за мигрантов
Эксперт прокомментировал версию о столкновении "Курска" с подлодкой НАТО
Кто станет наследником имущества Нины Руслановой
Волочкова мечтает спеть дуэтом с Натальей Орейро
В Челябинске спецслужбы проверят информацию о высокой радиации
Канцлер Австрии обвинил Лукашенко в шантаже Евросоюза по поводу мигрантов
Для привитых жителей Челябинска действуют скидки по QR-кодам
Вирусолог объяснила появление ошибочных результатов ПЦР-тестов на коронавирус

Фёдор Конюхов пока не поедет на катамаране из Чили в Австралию

Общество

Российский путешественник Фёдор Конюхов отложил свою поездку на катамаране из Чили в Австралию. Это связано с пандемией. Как сообщает Lenta.ru, он планировал выехать в декабре.

Фёдор Конюхов пока не поедет на катамаране из Чили в Австралию

"Пандемия скорректировала планы легендарного путешественника. Старт первого в мире одиночного перехода через океаны на катамаране Nova на солнечной энергии переносится из Южной Америки в Европу и откладывается до марта 2022 года", — указано в сообщении.

Причиной переноса поездки стало то, что Конюхов не смог присутствовать на строительстве катамарана из-за ковидных ограничений.

"Помимо Фёдора к местам старта и финиша должна прибыть команда, которая сначала подготовит катамаран к переходу. Мы готовы к соблюдению любых строжайших эпидемиологических требований, но въехать в Австралию сейчас практически невозможно", — рассказал сын мореплавателя Оскар.

Ранее Фёдор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, один раз — на вёсельной лодке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Из России в стратосферу: Новый мировой рекорд на воздушном шаре
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Политолог прокомментировал сообщения СМИ о планах России вторгнуться на Украину
В Литве ищут способы подать иск на Лукашенко в суд ООН из-за мигрантов
Эксперт прокомментировал версию о столкновении "Курска" с подлодкой НАТО
Фёдор Конюхов пока не поедет на катамаране из Чили в Австралию
Контрразведке РФ надо следить за попытками США выкрасть у нас секреты гиперзвука
Кто станет наследником имущества Нины Руслановой
Волочкова мечтает спеть дуэтом с Натальей Орейро
В Челябинске спецслужбы проверят информацию о высокой радиации
Канцлер Австрии обвинил Лукашенко в шантаже Евросоюза по поводу мигрантов
Для привитых жителей Челябинска действуют скидки по QR-кодам
Популярное
Мир. Новости мира
В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае

Представитель Кремля напомнил президенту Турции, где находится центр тюркского мира.

В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Здоровье
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Силовые структуры
Вадим Горшенин: Pravda.Ru назвала верную версию гибели "Курска" еще 20 лет назад
Мир. Новости мира
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
Усам Оздемиров Идеи товарища Си и китайские инициативы ко многому обязывают Усам Оздемиров Дмитрий Соколов Как балалайка стала секретным оружием России Дмитрий Соколов Любовь Степушова Россия пожинает плоды верной тактики в переговорах с Молдавией Любовь Степушова
Эврика! - Наука
Куда исчез дельта-штамм COVID-19 в Японии, резко прекратив пятую волну пандемии
Силовые структуры
WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Мир. Новости мира
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников