Фёдор Конюхов пока не поедет на катамаране из Чили в Австралию

Российский путешественник Фёдор Конюхов отложил свою поездку на катамаране из Чили в Австралию. Это связано с пандемией. Как сообщает Lenta.ru, он планировал выехать в декабре.

"Пандемия скорректировала планы легендарного путешественника. Старт первого в мире одиночного перехода через океаны на катамаране Nova на солнечной энергии переносится из Южной Америки в Европу и откладывается до марта 2022 года", — указано в сообщении.

Причиной переноса поездки стало то, что Конюхов не смог присутствовать на строительстве катамарана из-за ковидных ограничений.

"Помимо Фёдора к местам старта и финиша должна прибыть команда, которая сначала подготовит катамаран к переходу. Мы готовы к соблюдению любых строжайших эпидемиологических требований, но въехать в Австралию сейчас практически невозможно", — рассказал сын мореплавателя Оскар.

Ранее Фёдор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, один раз — на вёсельной лодке.

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