Бездействие чиновников может привести к смерти от COVID-19 многодетной матери

Липчанин Павел Евсюков, муж многодетной матери Дианы Евсюковой не может добиться перевода 42-летней женщины в Москву. Пациентка с диагнозом COVID-19 сейчас находится больнице "Липецк-мед" на ИВЛ в состоянии искусственной комы.

Евсюкова поступила в отделение в октябре, через три недели женщине стало плохо. Муж Дианы попросил врачей транспортировать жену в одну из московских больниц, где по его мнению пациентке будет оказана более квалифицированная помощь.

20 ноября медики провели консилиум и решили, что Евсюкова не может быть транспортирована из-за угрозы здоровью. Муж Дианы решил действовать самосотоятельно — нашёл деньги и реанимобиль для транспортировки жены в Москву.

"Столица готова принять Диану, но в итоге совершенно непонятно, какая больница, непонятно, куда ее везти. Нужно бороться за жизнь каждого человека! Прошу вмешаться Министерство здравоохранения. Почему ваши чиновники бездействуют?" — приводит Общественная Служба Новостей слова Павла.

Павел и Диана воспитывают троих детей, одна девочка с инвалидностью. На просьбы о помощи откликнулся депутат Госдумы Яросллав Нилов, который пообещал разобраться в ситуации.